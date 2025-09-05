Putin kom med uttalelsen i en tale på en økonomisk konferanse i Vladivostok fredag, dagen etter at Ukrainas allierte lovte sikkerhetsgarantier, inkludert styrker på ukrainsk jord.

Putin gjentok også at et Nato-medlemskap for Ukraina vil være «fullstendig uakseptabelt», mens et EU-medlemskap er «en del av Ukrainas juridiske rettigheter».

Russland har lenge argumentert med at en hovedgrunn til å gå til krig i Ukraina, var å hindre Nato i å åpne for medlemskap for Ukraina og utplassere styrker i landet.

– Derfor vil vi ta det for gitt at eventuelle Nato-styrker der, særlig nå under de militære operasjonene, vil være legitime mål for ødeleggelse, sa han.

– 26 land er klare

Etter et toppmøte i Paris fredag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at 26 land skal bidra til Ukrainas sikkerhet etter krigen, og at USA skal klargjøre sin støtte de neste dagene.

Konkrete detaljer om hvordan bidraget skal skje, er ennå ikke lagt fram. De 26 har gitt formell tilslutning, ifølge Macron.

Men han sa at de har lovet å stille med militære styrker, enten i Ukraina, eller med støttestyrker til lands, til sjøs eller i luften, for å bidra til å garantere Ukrainas sikkerhet når krigen eventuelt er slutt.

Ikke rettet mot Russland

Macron gjorde det klart at en slik styrke ikke søker krig med Russland.