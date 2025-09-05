Utviklingen i Oslo og de andre storbyene forklarer langt på vei både den kraftige oppgangen fra 2022 til 2023 og den påfølgende nedgangen året etter, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Spesielt når det gjelder utviklingen i eiendomsskatteinntekten fra boliger. Dette i kraft av å være de mest folkerike kommunene og dermed også kommunene med desidert flest boliger, skriver SSB.

Økte boligpriser og også økte kraftpriser er drivere for økt eiendomsskatt. Totalt utgjorde inntektene fra eiendomsskatt 17,5 milliarder kroner i 2024.

De siste fem årene kom om lag halvparten av eiendomsskatteinntektene fra boliger og fritidsboliger. Den andre halvparten er fra annen eiendom, som næringseiendom og kraftverk.

Mens eiendomsskatteinntekten fra boliger og fritidseiendom har gått noe ned fra 2023 til 2024, hadde eiendomsskatteinntekten fra annen eiendom fortsatt en jevn økning. Økte kraftpriser i 2022 bidro til at eiendomsskatten fra næringseiendom økte videre fra 2023 til 2024.