NHO-bedriftene ser mørkere på fremtiden

22 prosent av de spurte bedriftene i NHOs medlemsundersøkelse for september mener sin økonomiske nåsituasjon er god, mens 23 prosent mener den er dårlig. Resultatene er noe ned fra i august.

– Etter tre måneder med bedring, sviktet nåsituasjonen i september. Det er like mange bedrifter som sier at situasjonen er god, som sier at den er dårlig. Det er det svakeste siden oktober i fjor, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Særlig eksportbedriftene oppgir at de er litt mer usikre på utsiktene fremover enn tidligere.