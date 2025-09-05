NHO-bedriftene ser mørkere på fremtiden

Flere bedrifter mener sin økonomiske situasjon nå er verre enn tidligere i år, og de ser mer negativt på fremtiden, ifølge NHO.

Category iconSamfunn
Publisert 5. sep.
Article lead
+ mer
lead
SJEFØKONOM: Øystein Dørum. Foto: NTB
SJEFØKONOM: Øystein Dørum. Foto: NTB
NTB
Tips meg
Del

22 prosent av de spurte bedriftene i NHOs medlemsundersøkelse for september mener sin økonomiske nåsituasjon er god, mens 23 prosent mener den er dårlig. Resultatene er noe ned fra i august.

– Etter tre måneder med bedring, sviktet nåsituasjonen i september. Det er like mange bedrifter som sier at situasjonen er god, som sier at den er dårlig. Det er det svakeste siden oktober i fjor, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Særlig eksportbedriftene oppgir at de er litt mer usikre på utsiktene fremover enn tidligere.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI