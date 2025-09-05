Erna Solberg får mer kjeft på Facebook

Det viser en gjennomgang Analyse & Tall har gjort for Altinget og ABC Nyheter.

Undersøkelsen tar for seg kommentarer om de tre partilederne som er postet på deres egne Facebook-sider.

– Det er mye som er ganske kjipt. Det er en del personangrep som går lagt over streken, sier analytiker Håvard Lundberg.

Solberg får færrest kommentarer, men har høyest andel som uttrykker misnøye med henne. Over seks av ti kommentarer postet i vår var negative. Bildet har snudd fra februar 2024 da Høyre toppet meningsmålingene. Den gang var sju av ti positive til henne.

– Alle politikerne blir kalt for «løgnere», «idioter» og anklages for å drive med «valgflesk». Men det er også noen ting som går mer spesifikt på hver enkelt, sier Lundberg.

Statsministeren blir langt oftere enn de andre kalt for «landssviker». Solberg blir mer enn de andre anklaget for å være «arrogant», mens Listhaug oftere påstås å være «rasist». Frp-lederen kalles også «gal» og «sinnssyk», og både hun og Solberg anklages for å være «globalister» og tilhøre en «elite».

Listhaug mottar mest positiv omtale, både i andel og antall kommentarer. Hun er den eneste som får mer enn halvparten positive tilbakemeldinger.

Støre mottar omtrent like stor andel negative kommentarer som Solberg, men antall positive kommentarer har skutt i været i løpet av det siste halvåret.