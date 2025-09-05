På en økonomisk konferanse i Vladivostok fredag ble Putin spurt om han er enig i Sberbank-sjef German Grefs advarsel om resesjon.

– Nei, svarte han kort, ifølge Sky News. Deretter sa han at renten må holdes høyt for å unngå økt inflasjon.

Gref sa torsdag at Russlands økonomi i annet kvartal så ut til å være i «teknisk stagnasjon».

– Det er viktig å bevege seg ut av denne perioden med kontrollert nedkjøling av økonomien så det ikke ender i stagnasjon, for det er langt vanskeligere å gjenopplive økonomien enn å kjøle den ned, sa Gref.

Russisk økonomi har siden invasjonen i Ukraina i 2022 gått langt bedre enn ventet, med vekst som er høyere enn i G7-landene til tross for omfattende sanksjoner.

Men høye renter over tid har ført til lavere vekst og mer stillstand, og store utgifter til det militære har ført til økende inflasjon som sentralbanken forsøker å holde i sjakk.