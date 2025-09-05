Vil endre tolkning av avtale: Åpner for storsalg

President Donald Trump vil endre tolkningen av en 38 år gammel våpenavtale for å kunne selge avanserte militære droner til utlandet, melder Reuters, som viser til kilder.

Dersom det går gjennom, kan det åpne for salg av over 100 MQ-9-droner til Saudi-Arabia. Kongedømmet ba ifølge Reuters om dette tidligere i vår, og salget kan bli innlemmet i en våpenavtale verdt 142 milliarder dollar som ble kunngjort i mai. Også amerikanske allierte i Stillehavsregionen og Europa har uttrykt interesse, ifølge kildene.

Ved å klassifisere droner som fly fremfor som missilsystemer, kan USA omgå «Missile Technology Control Regime»-avtalen (MTCR) som ble inngått av 35 land i 1987.

Vil bli ledende leverandør

Tiltaket vil være første del av en planlagt «omfattende» gjennomgang av USAs program for utenlandske militærsalg, opplyser tjenestemannen til Reuters. En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet avslo å kommentere saken.

Verken Kina eller Israel har undertegnet MTCR-avtalen, og de har derfor sikret seg salg i Midtøsten. Tyrkia ble medlem i 1997, men har kunnet selge droner fordi Bayraktar-TB2-droner regnes som lettere kortdistanse-droner.

Tjenestemannen sier de nye retningslinjene vil gjøre det mulig for USA «å bli den ledende droneleverandøren, i stedet for å overlate dette markedet til Tyrkia og Kina».