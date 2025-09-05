Hundrevis av sørkoreanere pågrepet på fabrikk i USA

Pågripelsene har fått Sør-Korea til å anmode USA om å respektere rettighetene til sørkoreanske statsborgere.

Aksjonen ble gjennomført torsdag, opplyser en talsmann for Sør-Koreas utenriksdepartement fredag. En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået AFP at rundt 300 sørkoreanere ble pågrepet.

I juli lovet Sør-Korea å investere 350 milliarder dollar i USA for at USA skulle lempe på tollsatsene mot sørkoreansk import til USA.

Myndighetene i Georgia sier de har pågrepet personer uten dokumentasjon og at de har innledet en etterforskning av ulovlig ansettelsespraksis.