Pristaket på russisk olje settes ned

Det nye pristaket for russisk olje som gjelder i EU-landene, gjelder derfor også i Norge, opplyser Utenriksdepartementet.

– Det er viktig for Norge å stå sammen med våre allierte om tiltak som kan bidra til dette, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Oljeeksport utgjør fremdeles en tredel av den russiske regjeringens inntekter.

Tiltaket som er vedtatt, er en del av EUs 18. sanksjonspakke mot Russland, som Norge har sluttet opp om politisk. Resten av pakken vil bli innført i norsk rett i løpet av den kommende tiden.