Farage spår at det kan skrives ut nyvalg i Storbritannia allerede i 2027. Valget må avholdes senest i løpet av 2029.

Grunnen til at det kan komme så fort på grunn av det Farage beskriver som en Labour-ledet regjering «i krise».

På fredag måtte Storbritannias visestatsminister Angela Rayner trekker seg etter en skatteskandale.

Tidligere denne uken meldte tidligere minister for Det konservative partiet, Nadine Dorries, overgang til det Farage-ledete protestpartiet. Sammen med henne skal Farage (som selv har ledererfaring fra partiene UKIP og Brexitpartiet) nå sette opp en avdeling internt i partiet som skal forberede partiet for å ta over regjeringsmakten.

Les også Vil massedeportere innvandrere Det populistiske protestpartiet Reform UK er klart størst på målingene i Storbritannia. Nå lanserer partiet planer om massedeportasjoner.

Avdelingen skal blant annet dra på Dorries' erfaringer, opplyste Farage til Reform UKs årskonferanse i Birmingham på fredag.

Ifølge Politicos gjennomsnittsmålinger har Reformpartiet 31 prosent oppslutning, etter å ha passert Labour i april i år. Labour har 20 prosent, mens de konservative har 17 prosent.

Ifølge Farage blir første steg mot makten de skotske og walisiske parlamentsvalgene i 2026.