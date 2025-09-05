EU gir Google bot på 35 mrd.

Google-boten er den største siden 2018.

Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
STRAFFER: President i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, har gitt Google en bot på 2,95 milliarder euro. Foto: NTB
Torkel Sinnes
Journalist
NTB
Europakommisjonen har gitt Google en bot på 2,95 milliarder euro – tilsvarende 35 milliarder norske – for brudd på EUs monopolregler i annonsemarkedet, melder Financial Times.

Det skjer til tross for at EU frem til nå har vært relativt forsiktige overfor Donald Trump og USA.

Boten er en av de største som Google noensinne har fått. Den overgås imidlertid av boten på 4,12 milliarder euro i 2018, for å bruke operativsystemet til Android-telefoner til å knuse rivaler.

Nå har Google 60 dager på seg til å svare EU-kommisjonen.

Selskapet har sagt at det vil anke beslutningen.

