Utnevner ny justisminister og visestatsminister

Lammy har også blitt utnevnt som ny visestatsminister, melder BBC. Hans gamle post som utenriksminister overtas av Yvette Cooper, som har vært innenriksminister.

Rokeringen ble utløst av at visestatsminister Angela Rayner forlot sin post etter avsløringen av en skattesak.

Dagens justisminister Shabana Mahmood går inn som innenriksminister.

Lucy Powell, som har vært Labours flertallsleder i Underhuset, forlater den britiske regjeringen, ifølge kanalen.

Ian Murray, som har vært minister med ansvar for Skottland, må også forlate posten og har uttrykt skuffelse.

Rokeringen er ikke uventet etter flere uker med turbulens. Rayners etikkbrudd kommer på toppen av regjeringens fallende tillit på meningsmålinger.

Rayner kan ha spart opp mot 40.000 pund, tilsvarende rundt 540.000 norske kroner, i skatt i forbindelse med et boligkjøp. En uavhengig rapport har konkludert med at hun har brutt etiske retningslinjer, men peker på at feilen trolig ikke ble gjort med overlegg.

– Jeg tar fullt ansvar for denne feilen, sa Rayner i sitt oppsigelsesbrev til Starmer fredag.