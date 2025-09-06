Norsk Tipping er blitt beskyttet – ikke kundene

Mandag ble Norsk Tipping ilagt sin fjerde millionbot hittil i år. Samlet beløper bøtene seg til 133 millioner kroner.
Lotteri- og stiftelsestilsynets direktør, Atle Hamar, bruker storslegga når han oppsummerer foranledningen for systemfeilene som førte til at trekningsresultatene ble uriktige hos Norsk Tipping. Han sier «Dette er aktlaust, og terskelen for å undersøke moglege feil har vore for høg».
Pengespilloven §8 sier «Tilbydere av pengespill skal gjennomføre pengespillene på en redelig måte som er egnet til å vinne allmennhetens tillit». I forskrift til Pengespilloven er dette konkretisert, blant annet med krav om interkontroll.
Det Lotteri- og stiftelsestilsynet både burde og skulle foretatt seg tidlig i vår, var å pålegge Norsk Tipping å stenge ned Lotto og Eurojackpot inntil feilene var blitt funnet og rettet opp (ref. Pengespilloven §32). Mens Norsk Tipping har jobbet med feilsøk og feilretting, har de imidlertid fortsatt å markedsføre spillene og mottatt innsats fra publikum – tilnærmet som om ingenting hadde skjedd.
Enda verre blir det når vi i dag vet at feilene som ble varslet i februar i år, og som førte til oppdagelse av betydelige systemfeil, kun var starten på en flere måneders lang misere. Selv om både adm. direktør og styreleder i Norsk Tipping forsikret kundene om at de nå kunne være trygge, kom stadig nye fadeser. Den verste kom rett før sommerferien da flere titusener av nordmenn feilaktig fikk SMS om at de var blitt Eurojackpot-millionærer. Da måtte til og med kulturministeren rykke ut og uttrykke bekymring. Men etter dette gikk alt videre, som om ingenting hadde skjedd.
Pengespilloven sier tydelig hva Lotteri- og stiftelsestilsynet skulle gjort, når de frem mot sommeren så at feilene hos Norsk Tipping gjentok seg gang på gang (ref. Pengespilloven §34). Det eneste Lotteri- og stiftelsestilsynet foretok seg, var å ilegge bøter og uttrykke sterk misnøye. Dette er for svakt, og bidrar ikke til å ivareta kundene av Norsk Tippings interesser.
I pressemeldingen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet bekreftes det at «Norsk Tipping blei først kjent med at det kunne vere feil i Eurojackpot- trekninga i november i fjor, utan at dei undersøkte det nærare».
Her avdekkes en kritikkverdig ukultur internt i Norsk Tipping. Selv om ledelsen får kjennskap til mulige systemfeil, lar de tilsynelatende være å informere styret og eieren Kulturdepartementet. Enda mer kritikkverdig, blir heller ikke Lotteri- og stiftelsestilsynet varslet. Hva styret og kulturministeren ble gjort kjent med, vet ingen.
Eieren – representert ved kulturministeren – har til og med innsatt tidligere direktør for pengespillområdet hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, Linda Vøllestad Westby, som styremedlem i Norsk Tipping. Hva hun og hennes styrekolleger er blitt gjort kjent med og har visst, aner vi ikke. Styret i Norsk Tipping synes å ha foretatt seg svært lite i disse vår- og sommermånedene som har vært kritiske for tilliten til det statseide pengespillselskapet, bortsett fra til slutt å sparke toppsjefen. Styret synes heller ikke å ha hatt særlig fokus på hverken internkontroll eller grunnleggende rutiner for kvalitetssikring.
At selskapets eier kan være tilfreds med dette, synes utrolig. Kanskje monopol på pengespill ikke er den beste organisasjonsformen for å sikre spillerne på en best mulig måte?
Trond Solvang
Lotterigründer