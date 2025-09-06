Norsk Tipping er blitt beskyttet – ikke kundene

Mandag ble Norsk Tipping ilagt sin fjerde millionbot hittil i år. Samlet beløper bøtene seg til 133 millioner kroner.

Lotteri- og stiftelsestilsynets direktør, Atle Hamar, bruker storslegga når han oppsummerer foranledningen for systemfeilene som førte til at trekningsresultatene ble uriktige hos Norsk Tipping. Han sier «Dette er aktlaust, og terskelen for å undersøke moglege feil har vore for høg».

At selskapets eier kan være tilfreds med dette, synes utrolig

Pengespilloven §8 sier «Tilbydere av pengespill skal gjennomføre pengespillene på en redelig måte som er egnet til å vinne allmennhetens tillit». I forskrift til Pengespilloven er dette konkretisert, blant annet med krav om interkontroll.

Det Lotteri- og stiftelsestilsynet både burde og skulle foretatt seg tidlig i vår, var å pålegge Norsk Tipping å stenge ned Lotto og Eurojackpot inntil feilene var blitt funnet og rettet opp (ref. Pengespilloven §32). Mens Norsk Tipping har jobbet med feilsøk og feilretting, har de imidlertid fortsatt å markedsføre spillene og mottatt innsats fra publikum – tilnærmet som om ingenting hadde skjedd.

Les også En suppe uten styring og kontroll Kulturdepartementet har et overordnet ansvar for både Norsk Tipping og Lotteritilsynet. Et ansvar de over lengre tid har vist at de ikke tar på alvor, skriver Trond Solvang.

Enda verre blir det når vi i dag vet at feilene som ble varslet i februar i år, og som førte til oppdagelse av betydelige systemfeil, kun var starten på en flere måneders lang misere. Selv om både adm. direktør og styreleder i Norsk Tipping forsikret kundene om at de nå kunne være trygge, kom stadig nye fadeser. Den verste kom rett før sommerferien da flere titusener av nordmenn feilaktig fikk SMS om at de var blitt Eurojackpot-millionærer. Da måtte til og med kulturministeren rykke ut og uttrykke bekymring. Men etter dette gikk alt videre, som om ingenting hadde skjedd.