Her er partienes viktigste skatteendringer

På mandag stenger valgurnene, og så skal det utpekes en valgvinner. En gjennomgang av partienes partiprogrammer viser at en borgerlig seier gir vesentlig mer forutsigbarhet for fremtidige skatteendringer enn en rødgrønn seier. Her er en oversikt over partienes viktigste planlagte skatteendringer:

Frp vil avvikle formuesskatten og exit-skatten, grunnlovfeste at ingen skatter skal kunne gis med tilbakevirkende kraft og hindre gjeninnføring av arveavgift.

Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og fjerne innstramningene i exit-skatten fra 2024, skape mer gunstige opsjonsregler og innføre et jobbfradrag for unge.

Venstre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og fjerne innstramningene i de nye exit-reglene, innføre et arbeidsskattefradrag, og gjøre skattereglene mer gründervennlige.

Krf vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og justere exit-skatten, redusere skattetrykket for havbruksnæringen og bedre opsjonsbeskatningen.

Arbeiderpartiet vil beholde samlet skatte- og avgiftsnivå som i dag, med en mer rettferdig fordeling, uten innføring av arveavgift.

Senterpartiet vil skjerme primærboliger mot beskatning, øke bunnfradraget for formuesskatt og gjøre skattesystemet mer progressivt. Partiet vil ikke innføre arveavgift.

SV ønsker å øke skatt på formue, grunnrente og eiendom, gjøre inntektsskatten mer progressiv og innføre arveavgift.

Rødt ønsker en mer progressiv inntektsskatt, økt frikortsgrense, økt eierbeskatning og formuesskatt, fjerning av skjermingsgrunnlaget og fritaksmetoden, avvikling av flate avgifter som et omfordelingsmiddel og innføring av arveavgift.

MDG ønsker et mer omfordelende skattesystem, innføre arveavgift med høyt bunnfradrag, eiendomsskatt på næringseiendom, samt sørge for at skattene og avgiftene fremmer grønne valg.

Dersom de borgerlige vinner, bør den nye regjeringen gjennomføre følgende tiltak:

Formuesskatt på alt foruten private eiendeler forsvinner.

Exit-skattereglene fra 2024 reverseres, det vil si at realisasjonsprinsippet etterleves.

Det bør innføres et bunnfradrag for folk i arbeid.

Den gjeldende opsjonsordningen som gjelder for personer som jobber i «oppstartselskaper» bør bli mer konkurransedyktig, enten gjennom økning av opsjonenes økonomiske rammer, utvidelse av selskaper som kan tilby opsjoner og personkrets som kan motta opsjoner, eller reduksjon i innløsningsvilkår.

Mer omfordelende

Dersom de rødgrønne vinner, er verden mer usikker. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fronter i fellesskap svært få endringer fra dagens regelverk. Begge partier er åpne for å gjøre skattereglene mer omfordelende; uten introduksjon av ny arveavgift. De øvrige partiene på rødgrønn side ønsker arveavgift med høyt bunnfradrag, hvor intensjonen er å skjerpe beskatningen av de mest formuende personene. Målsetningen kan nås gjennom økt formuesskatt eller økt utbytteskatt. Her vil det ligge et forhandlingsrom med Arbeiderpartiet. At SV alene skal kunne tvinge gjennom endringer i fritaksmetoden fremstår usannsynlig. Arbeiderpartiet vil ikke endre fritaksmetoden uten et bredt skatteforlik, og et slikt forlik som omfatter fritaksmetodens fall vil ikke aksepteres av de borgerlige.

Arbeiderpartiet har gjennom valgkampen stått fast på at de ønsker et bredt skatteforlik, og de har vært tilbakeholdne med å uttrykke konkrete skatteøkninger. Enn så lenge står Arbeiderpartiet fast på at formuesskatten består, og så lenge en samlet borgerlig side ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital vil det antakeligvis være begrenset med spillerom for et forlik. Det kan bli aktuelt med noen justeringer i skattereglene som i størst grad fjerner urimelige effekter som påvirker folkestemningen. Dette kan potensielt føre til at:

Brutto utbytte som går til å betale formuesskatt fritas fra utbytteskatt, mot økning i formuesskatten.

Utsatt formuesskatteplikt på aksjer i selskap som ikke har overskudd eller utbyttekapasitet, uten strafferente på den utsatte betalingsforpliktelsen.

Endringer i verdsettelsesreglene for formuesskatt, for eksempel ved at formuesverdien på børsnoterte selskaper justeres tilsvarende unoterte selskaper (dvs. verdsettelse til skattemessig formuesverdi).

Exit-skattereglene reverseres til 2024-utgaven, dvs. at beskatning forutsetter realisasjon.

Etablering av gunstigere opsjonsskatteregler for oppstartselskaper.

Arbeiderpartiet vil imidlertid ikke gå med på disse endringene uten aksept for å foreta justeringer i skattesatsene slik at dagens omfordelende natur beholdes, potensielt med mulighet for ytterligere omfordeling. Det er likevel mulig at forliket kan være mer prinsipielt, slik at skattesatsene holdes åpent for løpende forhandlinger.

Dersom forliksforhandlingene faller må Arbeiderpartiet lene seg på SV og Rødt. Med Senterpartiet og Arbeiderpartiet som «garantister» mot arveavgift bør det medføre et nytt topptrinn i trinnsskatten og formuesskatten. Økt eierbeskatning vil gjøre forhandlingsklima tøffere, og vi havner lengre unna et potensielt bredt forlik. Det er i så fall uheldig.