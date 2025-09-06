88 postleverandører har sluttet å sende pakker til USA

88 postleverandører har helt eller delvis sluttet å sende mange typer pakker til USA inntil videre, ifølge FN-organisasjonen UPU.

Publisert 6. sep.
I Norge er det ikke lenger mulig å sende pakker verdt mindre enn 8000 kroner til USA. Bildet viser konteinere på Posten og Brings Logistikksenter på Alnabru i Oslo.  Foto: NTB
NTB
Mengden post har falt mer enn 80 prosent etter at president Donald Trumps administrasjon fjernet en ordning som gjorde at sendinger med en verdi under 800 dollar slapp toll, ifølge Verdenspostforeningen (UPU).

I slutten av august uttalte UPU at minst 25 forskjellige land hadde stanset forsendelser. Landene er bekymret for usikkerheten som følge av regelendringen. Norge er blant landene, sammen med blant andre Sveits og Australia.

Posten i Norge varslet i midten av august at det nå ikke lenger er mulig å sende pakker med en verdi mindre enn 8000 kroner til USA.

UPU-sjef Masahiko Metoki sier at de jobber med å utvikle en teknisk løsning som gjør at man igjen skal kunne sende post til USA.

