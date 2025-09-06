Fordømmer Canada og Australia: – Øker risikoen

Kina fordømmer seilasen til et kanadisk og et australsk krigsskip gjennom Taiwanstredet, og omtaler det som en provokasjon, melder Reuters lørdag.

Den kinesiske militære østlige kommandoen sier at deres styrker fulgte og advarte fartøyene.

– Handlingene til kanadierne og australierne sender feil signaler og øker sikkerhetsrisikoen, sier den østlige kommandoen, ifølge Reuters.

Det gjelder fartøyene den kanadiske fregatten Ville de Québec og den australske missildestroyeren Brisbane. Kinesiske luft- og sjøstyrker skal ha «effektivt svart» på nærværet.

– Bråk og provokasjon, het det også fra den østlige kommandoen.

Det har foreløpig ikke kommet noen uttalelser fra de kanadiske eller australske forsvarene om hendelsen.

Trapper opp

Taiwans forsvarsdepartement uttalte ifølge Reuters at de overvåker situasjonen i stredet nøye, og at de setter inn nødvendige luft- og sjøstyrker for å trygge området.

Både USA og allierte som Canada, Storbritannia og Frankrike seiler jevnlig gjennom stredet, som de anser som et internasjonalt farvann. Det samme gjelder Taiwan. Kina derimot, hevder at Taiwanstredet er del av deres territoriale farvann – noe Taiwans myndigheter blankt avviser.

Over de siste fem årene har Kina trappet opp det militære presset mot øya, blant annet ved å holde militærøvelser i nærområdet, ifølge nyhetsbyrået.