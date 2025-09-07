Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Kinesiske merker som Omoda, Jaecoo, Changan, GAC eller Xpeng dominerer med glitrende debuter på den internasjonale bilutstillingen i München. VW, BMW og Mercedes melder derimot om massive fall i overskuddene og antallet ansatte. Den viktigste forklaringen er EUs forbud mot forbrenningsmotorer fra 2035.

I BMWs hjemby ventes det 40 prosent flere utstillere fra Kina enn for to år siden.

Carl Benz, Gottlieb Daimler og Ferdinand Porsche ville trolig snudd seg i gravene. Fra bilnasjonen Tyskland kommer det først og fremst dårlige nyheter. Ironisk nok, i selve 150-årsjubileet for Ferdinand Porsche, ble den ikoniske sportsbilprodusenten i forrige uke kastet ut av DAX-indeksen.

Bare i løpet av ett år har den tyske bilindustrien mistet rundt 50.000 arbeidsplasser. De ytre årsakene til krisen er mange: Trumps tollkrig, fallende etterspørsel i Kina og dårlig kjøpelyst på hjemmemarkedet gjør livet surt for vår nøkkelindustri.

Men den viktigste årsaken til bilindustriens kamp er politisk skapt. Energikostnadene i Tyskland er tre til fem ganger så høye som i USA eller Kina – takket være det uansvarlige kuttet av atomkraft under Angela Merkel. Når det gjelder skatter og avgifter, ligger Tyskland helt i toppen blant OECD-landene, og det byråkratiske monsteret i Brussel presser marginene.

EUs forbud mot forbrenningsmotorer fra 2035 har tvunget de tyske bilprodusentene til å ta farvel med sine teknologisk ledende, effektive og karakteristiske forbrenningsmotorer og gå over til mindre lønnsom eldrift.

Tysklands nøkkelindustri kjemper for å unngå nedrykk. Skylden ligger hos en virkelighetsfjern og næringsfiendtlig ideologi som har dominert politikken i årevis. Nå truer forbuds­fetisjismen vår stolte bilnasjon.

The Wall Street Journal

President Donald Trump har omdøpt Pentagon til Krigsdepartementet, og pressen har vært opptatt av navnevalget. Men det amerikanerne egentlig bør bekymre seg for, er om Trumps militære kan vinne den neste store krigen – uansett hva som står på skiltet utenfor døren.

Financial Times

Storbritannias visestatsminister Angela Rayner har trukket seg fra jobben. Avgangen kommer etter en skandale knyttet til manglende innbetaling av 40.000 pund i skatt på et boligkjøp. Hennes exit skaper stor politisk risiko for statsministeren og hans hardt prøvede administrasjon.

The Economist

De fleste amerikanere misliker Trump. Likevel får han viljen sin overalt. Hvorfor? Én forklaring er at han beveger seg mye raskere enn de trege kreftene som skal begrense ham. Han er som en TikTok-algoritme som fanger oppmerksomheten og hopper videre til neste sak før motstanderne kan reagere.

