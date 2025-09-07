Internett-trøbbel: Kabelkutt i Rødehavet

Internettforbindelsen i deler av Asia og Midtøsten er svekket etter at flere undersjøiske fiberkabler ble kuttet i Rødehavet, melder CNBC.

Det er foreløpig ukjent hva som har forårsaket skadene, men hendelsen har ført til merkbare forstyrrelser for både brukere og selskaper i regionen.

Microsoft har meldt at det kan oppstå «økt latens» i Midtøsten som følge av kabelkuttene, men presiserer at trafikk som ikke går via regionen, ikke er påvirket.

NetBlocks, som overvåker internettilgang globalt, bekrefter at flere land er rammet, inkludert India og Pakistan. De peker på problemer med SMW4- og IMEWE-kabelsystemene nær Jeddah i Saudi-Arabia.

Advarte mot Houthiene

Flere brukere i De forente arabiske emirater melder om tregere internett, men verken Saudi-Arabia eller Emiratene har offisielt anerkjent forstyrrelsene. Pakistanske myndigheter bekreftet imidlertid at kablene var skadet i en uttalelse lørdag.

Ifølge CNBC kan både skipsankere og målrettede angrep forårsake slike skader. Det tar ofte flere uker å reparere kabler på havbunnen, ettersom skip og mannskap må lokaliseres nøyaktig over det skadde området.

Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering hevdet tidligere i år at Houthiene planla å angripe undersjøiske kabler i Rødehavet. Flere kabler ble også kuttet, men Houthiene nektet for å stå bak, ifølge nyhetsbyrået.