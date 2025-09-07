Største luftangrep mot Ukraina så langt i krigen – regjeringsbygning ødelagt

– For første gang i løpet av krigen har hovedbygningen til Ukrainas regjering blitt ødelagt av fiendens angrep, sa Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko i en uttalelse søndag morgen.

Det er taket og de øverste etasjene som er ødelagt, sa Svyrdydenko. Hun la til at brannvesenet jobbet med å slukke brannen i bygningen.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sa at det brøt ut brann i regjeringsbygningen i sentrum etter at angrepet startet med droner, etterfulgt av raketter.

Droner

Ifølge Ukrainas luftforsvar angrep Russland landet med 805 droner og 13 raketter i løpet av natten.

Det er det høyeste antallet hittil i krigen, ifølge luftforsvaret.

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse at angrepene bare var rettet mot militærrelaterte mål og infrastruktur.

Et droneangrep i Kyiv tok livet av spedbarnet og en ung kvinne, skriver Klitsjko på Telegram. Over et titall andre ble såret, ifølge politiet.

Boligblokk

I Svjatosjynskyj-distriktet i vest ble flere etasjer i en ni etasjers boligblokk delvis ødelagt, ifølge Klitsjko og nødtjenestene.

Fallende dronedeler utløste også branner i en 16-etasjers boligblokk og to ni etasjers bygninger.

– Russland angriper bevisst sivile mål, sa Timur Tkatsjenko, leder for hovedstadens militæradministrasjon, på Telegram.

Andre byer rammet

Også andre deler av Ukraina ble rammet. I Dnipropetrovsk ble en mann drept og flere andre såret, ifølge lokale myndigheter.

I Sumy-regionen ble en person drept, sa lokale myndigheter der sent lørdag.

Flere titalls eksplosjoner rystet Krementsjuk, og deler av byen mistet strømmen, opplyste ordfører Vitalij Maletskyj.

I Kryvyj Rih var angrepene rettet mot transport- og byinfrastruktur, men ingen skader ble rapportert, ifølge Oleksandr Vilkul, leder for den lokale militæradministrasjonen.

I den sørlige byen Odesa ble sivil infrastruktur og boligblokker skadet, og det brøt ut branner i flere bygninger, sa guvernør Oleh Kiper.