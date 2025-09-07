– Mye viktigere enn formuesskatten

Investor Celina Midelfart vil løfte skoledebatten, og mener utdanning veier langt tyngre enn diskusjonen om formuesskatten.

Category iconSamfunn
Celina Midelfart
Publisert 7. sep. | Oppdatert 11. sep.
Article lead
+ mer
lead
ETTERLYSER SKOLEDEBATT: Investor Celina Midelfart Foto: Ivan Kverme
ETTERLYSER SKOLEDEBATT: Investor Celina Midelfart Foto: Ivan Kverme
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Tips meg
Del

På Oslo International School i Bærum møter E24 en engasjert Celina Midelfart, som tydelig ønsker å flytte debatten bort fra formuesskatten og over på utdanning.

– Jeg synes det er rart at det ikke blir mer debattert. I min verden er det det alle foreldre burde snakke seg imellom og fokusere på, for det er så viktig, sier Midelfart, til avisen.

Investoren understreker at utdanning, mer enn formuesskatten, bidrar til utjevning i samfunnet.

– Mye viktigere enn formuesskatten, også for å større utligning av formuer, er utdannelse. Det går i generasjoner, sier hun.

– Når vi er i den privilegerte situasjonen vi er, med Oljefondet og hva det genererer i avkastning, så er det ikke noe som det er viktigere å budsjettere for enn skole.

Private skoler og samfunnsnytte

Oslo International School omtales ofte som en eliteskole, men Midelfart mener private skoler bidrar positivt til helheten.

– Jeg tror det er feil. Dette er ikke et nullsumspill. Vi vil lage kaken større, sier Midelfart, til E24.

– Vi avlaster den norske skolen med nesten 100 millioner kroner hvert eneste år. Det er 100 millioner man kan bruke på å gjøre den offentlige skolen bedre, som er det aller viktigste, fortsetter hun.

user avatar
Celina Midelfart
135,25 M
Aksjer i porteføljen
1
Største investering
Verdi kjøpt (12M)
174,34 M
Verdi solgt (12M)
−140,43 M
Samfunn

Informasjon om bruk av AI