På Oslo International School i Bærum møter E24 en engasjert Celina Midelfart, som tydelig ønsker å flytte debatten bort fra formuesskatten og over på utdanning.

– Jeg synes det er rart at det ikke blir mer debattert. I min verden er det det alle foreldre burde snakke seg imellom og fokusere på, for det er så viktig, sier Midelfart, til avisen.

Investoren understreker at utdanning, mer enn formuesskatten, bidrar til utjevning i samfunnet.

– Mye viktigere enn formuesskatten, også for å større utligning av formuer, er utdannelse. Det går i generasjoner, sier hun.



– Når vi er i den privilegerte situasjonen vi er, med Oljefondet og hva det genererer i avkastning, så er det ikke noe som det er viktigere å budsjettere for enn skole.

Les også Tapte 267 millioner: – Bare å rette blikket fremover Celina Midelfart brant seg på aksjer i fjor og tapte 267 millioner kroner. – Bare å rette blikket fremover, sier hun.

Private skoler og samfunnsnytte

Oslo International School omtales ofte som en eliteskole, men Midelfart mener private skoler bidrar positivt til helheten.

– Jeg tror det er feil. Dette er ikke et nullsumspill. Vi vil lage kaken større, sier Midelfart, til E24.

– Vi avlaster den norske skolen med nesten 100 millioner kroner hvert eneste år. Det er 100 millioner man kan bruke på å gjøre den offentlige skolen bedre, som er det aller viktigste, fortsetter hun.