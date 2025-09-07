Varsler nye Russland-grep: Vil se økonomisk kollaps

USA og Europa diskuterer en ny runde med sanksjoner og sekundær toll mot Russland, i håp om at en økonomisk kollaps kan tvinge Vladimir Putin til fredsforhandlinger med Ukraina, sier USAs finansminister Scott Bessent i et intervju med NBCs «Meet the Press» søndag, gjengitt av Bloomberg.

– Vi er klare til å øke presset på Russland, men vi trenger at våre partnere i Europa følger etter, sa Bessent.

Finansministeren opplyste at president Trump og visepresident Vance fredag har snakket med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, og at hun senere tok kontakt med Bessent for å drøfte nye sanksjoner.

– Vi er nå i et kappløp mellom hvor lenge det ukrainske militæret kan holde ut, og hvor lenge den russiske økonomien kan overleve, sa Bessent, og la til:

– Dersom USA og EU kommer inn med flere sanksjoner og sekundære tolltiltak rettet mot land som kjøper russisk olje, vil den russiske økonomien bryte fullstendig sammen. Det vil bringe president Putin til forhandlingsbordet.

Stort Ukraina-angrep

Russland er allerede pålagt omfattende sanksjoner fra både USA og Europa, men har funnet alternative kjøpere av olje og gass – blant annet i India og andre land.

Planene om en rask avtale for å få slutt på den snart fire år lange krigen mellom Russland og Ukraina har fått en knekk etter et nylig toppmøte mellom Trump og Putin i Alaska. Russland har siden fortsatt angrepene på Ukraina, senest søndag mot regjeringsbygningen i Kyiv.

Les også IISS advarer: Europa avhengig av USA mot Russland Europeiske ledere frykter at Europa ikke kan forsvare seg mot Russland uten massiv amerikansk støtte. Mangler i rombasert etterretning, overvåking og luft- og missilforsvar tvinger kontinentet til å satse milliarder på nye systemer.

Vil at Europa stanser energikjøp

Forrige uke krevde Trump mer økonomisk press fra europeiske land, inkludert et totalstopp i kjøp av russisk olje og gass, ifølge Finlands president Alexander Stubb, skriver Bloomberg.

To EU-land, Slovakia og Ungarn, fortsetter imidlertid å kjøpe russisk olje. Vestlige allierte har nå blitt enige om å møtes for å diskutere hvordan all handel med russisk energi kan stoppes, ifølge Bloomberg.

– Jeg skal møte europeiske sanksjonsembetsmenn i Washington mandag for å diskutere ytterligere økonomisk press, sa Bessent.