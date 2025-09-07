Svensker frykter norgespris: – Hele det nordiske markedet presses opp

Det er ventet at norgespris skal innføres fra og med 1. oktober. Da kan kunder som ønsker det, forplikte seg til en fast strømpris på 40 øre/kWh for strømforbruk på opptil 5000 kWh per måned.

– Insentivet til å spare eller flytte forbruket til andre timer forsvinner jo helt og holdent, sier Johan Sigvardsson, svensk strømanalytiker i Bixia.

Verst for Sør-Sverige

Sigvardsson mener forbruket vil bli høyere enn det ellers ville vært, noe som vil føre til høyere priser i nærliggende områder ettersom strømnettet henger sammen over landegrensene. Det blir først og fremst Sør-Sverige som påvirkes, der prisene allerede nå ofte ligger betydelig høyere enn for eksempel i Nord-Sverige.

Også i Norge har det foreløpig sett ut som at norgespris vil ha mest effekt på Sør- og Østlandet. Strømprisindeksen for juni viste at folk i Sør-Norge ville spart flere tusenlapper på strømmen i første halvår, mens Midt-Norge og Nord-Norge ville tapt flere tusenlapper.

Også den svenske strømanalytikeren Mats Nilsson, som er førsteamanuensis ved Södertörns høgskole, tror norgespris vil negativt påvirke de svenske prisene.

– Det høres ut som en drøm for nordmenn, men konsekvensen er at de ikke lenger reagerer på prissignaler. Når forbruket ikke reduseres ved høye priser, øker etterspørselen i stedet, og hele det nordiske markedet presses opp, sier han til TT.

Større effekt om vinteren

Velger man norgespris, vil man være bundet til denne prisen fra man bestiller og fram til utgangen av 2026. Man risikerer derfor å betale mer for strømmen enn man ville gjort med en vanlig spotprisavtale i de månedene når spotprisen på strøm er lavere.

Priseffekten blir kanskje ikke veldig stor under normale forhold. Men i den kalde årstiden, når forbruket er høyere, kan effekten bli større.

– Ja, særlig om vinteren når forbruket generelt er høyt, sier Johan Sigvardsson.

Også i Sverige ble det snakket om noe lignende, såkalte «sverigepriser», da strømprisdebatten var på sitt heteste for et par år siden. Det var imidlertid ikke helt likt norgespris som nå blir innført. Ifølge TT har ikke den svenske statskassen like store ressurser til å betale svenske strømforbrukere.

(©NTB)