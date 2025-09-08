«Norge hadde pallplass i år 2000. Nær alle land i vårt nærområde har hatt en betydelig vekst i sysselsettingsandelen siden da. Bare i ett land er det ikke en økning. Nemlig i Norge», skrev Svein Harald Øygard i et innlegg på LinkedIn.

I innlegget kritiserer han Terje Erikstads kommentar i Dagens Næringsliv. Finansredaktøren presenterte åtte påstander han mente var usanne om norsk økonomi. Den siste, nummer åtte, handlet om arbeidsmarkedet:

«Det er veldig mange flere som står utenfor arbeidsmarkedet i Norge enn i andre land».

Erikstad viste til tall som plasserer Norge på tiendeplass i verden når det gjelder yrkesdeltakelse i 2024.

«Vi er ikke best, men langt fra dårligst», var budskapet.

INNLEGG: Linkedin-innlegget til Svein Harald Øygard. Skjermdump: Linkedin

Øygard, tidligere sentralbanksjef på Island og i dag styreleder i både Norwegian og DOF, mener Erikstad hopper over det vesentlige, utviklingen.

Han peker på at Norge har langt bedre barnehagedekning og lavere barnehagepriser enn de fleste land. Kvinners yrkesdeltakelse har også økt.

«Da har, siden summen er flat, andre falt ut. Et særtrekk er at mange unge menn i yrkesaktiv alder ikke lenger er yrkesaktive», skriver Øygard og viser til OECDs landrapport.

«Vi er blitt europamestre i statsfinansiert utenforskap».

«Intet annet samfunnsfenomen bidrar mer til ulikhet, manglende integrering, svak samfunnsmessig produktivitet og lav vekst enn dette», skriver han.

Finansavisen forsøkte å få tilsvar fra Erikstad, uten hell.