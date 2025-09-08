Trump fortalte dette til journalister da han kom tilbake til Washington etter å ha sett US Open-finalen i tennis i New York søndag.

Trump opplyser samtidig at han snart kommer til å snakke med Russlands president Vladimir Putin.

– Enkelte europeiske ledere kommer til landet vårt mandag eller tirsdag, hver for seg, sier Trump.

Det er ikke kjent hvilke ledere det er snakk om, og Det hvite hus har så langt ikke besvart nyhetsbyrået Reuters' henvendelse om ytterligere detaljer.

Trump forteller at han ikke er tilfreds med krigssituasjonen, etter et omfattende russisk luftangrep blant annet førte til brann i regjeringsbygningen i Kyiv. Samtidig uttrykker Trump tro på at krigen snart skal få en slutt.

– Vi skal få det løst, sier han.