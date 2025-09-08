Tennislegende ut etter Trump-kaos: – Sinnssykt

Donald Trumps tilstedeværelse under søndagens US Open-finale skapte kaos. Tennisikonet Martina Navratilova tror ikke presidenten får komme tilbake.

Publisert 8. sep.
Foto: NTB
Sikkerhetstiltakene var mange da Trump skulle overvære finalen mellom Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, og kampen måtte utsettes 50 minutter fordi de omfattende sikkerhetstiltakene førte til lange køer.

Navratilova, som i sin tid vant fire US Open-titler i single og ni i double, var ikke imponert.

– Jeg vet ikke hvem sin idé det var å gjøre det på den måten, men det er sinnssykt. Spillerne må spise og varme opp i akkurat rett øyeblikk. Det er likt for begge, men det er uheldig, sa Navratilova på Sky Sports-sendingen.

– Det er ingen god situasjon for dem. De er nok ikke så glade i Trump før øyeblikket, sa HBO Max-ekspert Mats Wilander, ifølge Expressen.

68 år gamle Navratilova ble født i daværende Tsjekkoslovakia og ble i 1975 amerikansk statsborger. Hun har flere ganger tidligere kritisert Trump.

Ifølge Independent var det fortsatt svært mange ledige seter da kampen kom i gang nesten en time for sent.

– Tenk på tilskuerne som står utenfor og venter i regnet. De har betalt tusenvis av dollar for å være her, sa Navratilova.

Videre spekulerte hun på om Trump heretter får komme på slike arrangement.

– Det her kommer kanskje ikke til å skje i framtiden. Tennisforbundet vil si nei takk.

Underveis buet publikum da Trump ble vist på storskjermen. Alcaraz vant til slutt kampen 3-1 i sett.

