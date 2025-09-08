Sikkerhetstiltakene var mange da Trump skulle overvære finalen mellom Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, og kampen måtte utsettes 50 minutter fordi de omfattende sikkerhetstiltakene førte til lange køer.

Navratilova, som i sin tid vant fire US Open-titler i single og ni i double, var ikke imponert.

– Jeg vet ikke hvem sin idé det var å gjøre det på den måten, men det er sinnssykt. Spillerne må spise og varme opp i akkurat rett øyeblikk. Det er likt for begge, men det er uheldig, sa Navratilova på Sky Sports-sendingen.

– Det er ingen god situasjon for dem. De er nok ikke så glade i Trump før øyeblikket, sa HBO Max-ekspert Mats Wilander, ifølge Expressen.

68 år gamle Navratilova ble født i daværende Tsjekkoslovakia og ble i 1975 amerikansk statsborger. Hun har flere ganger tidligere kritisert Trump.

Ifølge Independent var det fortsatt svært mange ledige seter da kampen kom i gang nesten en time for sent.

– Tenk på tilskuerne som står utenfor og venter i regnet. De har betalt tusenvis av dollar for å være her, sa Navratilova.

Videre spekulerte hun på om Trump heretter får komme på slike arrangement.

– Det her kommer kanskje ikke til å skje i framtiden. Tennisforbundet vil si nei takk.

Underveis buet publikum da Trump ble vist på storskjermen. Alcaraz vant til slutt kampen 3-1 i sett.