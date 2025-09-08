Strømavgiften senkes med knapt 10 øre per kilowattime (kWh), noe som til sammen utgjør en reduksjon på nesten 6 milliarder kroner.

Den nåværende strømavgiften er på knappe 0,44 svenske kroner eksklusiv moms, tilsvarende 0,47 norske kroner.

Tiltaket gjelder fra årsskiftet, opplyser de fire partiene – kjent som Tidöpartiene – i et innlegg i Aftonbladet mandag.

Her skriver de også at tiltaket vil innebære en betydelig lettelse for husholdninger og bedrifter. Det vil også bidra til å få fart i den grønne omstillingen, heter det i debattinnlegget.

Regjeringen og støttepartiet SD innfører også en egen beskyttelse når den gjennomsnittlige strømprisen øker til over 1,5 kroner per kHw innenfor et strømområde. En tilsvarende støtte skal innføres for husholdninger som bruker gass til oppvarming.

Tiltakene skal motvirke de store svingningene som rammer svenske husholdninger gjennom året som følge av svingende markedspriser.