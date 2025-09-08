Det er det statlige nyhetsbyrået Tass som melder om lovforslaget og viser til nasjonalforsamlingens database.

I slutten av august viste et dekret signert av Russlands statsminister Mikhail Misjustin den samme intensjonen, meldte Politico da. Planene om å trekke landet ut av konvensjonen har som følge fått kritikk av FNs menneskerettighetskontor den siste uken.

– Den fortsatte nektelsen av tilgang for internasjonale observatører, inkludert våre egne, og nå dette siste tiltaket fra Russland om å stenge døren helt for slike inspeksjoner, vekker alvorlig bekymring for behandlingen av fanger, sa FN.

Europarådets konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) ble vedtatt av Europarådet i 1987.

Konvensjonen har siden blitt ratifisert av alle Europarådets medlemsland. Russland ble imidlertid ekskludert fra Europarådet i 2022 på bakgrunn av krigen i Ukraina.

Men ifølge Europarådet er CPT en såkalt åpen konvensjon, noe som betyr at Russland fortsatt er bundet av den – selv etter ekskluderingen. Europarådet understreket dette senest i en pressemelding i november i fjor.

Russland signerte CPT i 1996, og den trådte i kraft i landet i 1998.