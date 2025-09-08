Frankrikes regjering går av

François Bayrou tapte mandagens mistillitsvotum i det franske parlamentet.

Publisert 8. sep. | Oppdatert 8. sep.
FERDIG: Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) og nå avgåtte statsminister François Bayrou. Foto: NTB
Torkel Sinnes
Journalist
Halvor Grøstad
Etter at François Bayrou ikke fikk flertall for sitt budsjettforslag, tapte han det påfølgende mistillitsforslaget mot ham i det franske parlamentet.

Det var på forhånd ventet at Bayrous budsjettforslag som kutter i statens utgifter ville bli stemt ned. 

Gjeldsnivået til den franske staten er grunnen til kuttene.

– Dersom vi ikke tar tak i gjelden vil vi ikke lenger kunne låne i det hele tatt, sa Bayrou i en tale i parlamentet i forkant av avstemningen, og fortsatte:

– Franske folkevalgte har muligheten til å velte regjeringen, men ikke muligheten til å unnslippe virkeligheten.

Markedsverdien av Frankrikes gjeld er på 107 prosent av landets BNP, ifølge Bank of International Settlements.

– Frankrikes fremtid er avhengig av å få kontroll på utgiftene og gjelden, sa Bayrou. 

Dermed må president Emmanuel Macron velge seg en ny statsminister og regjering. Det blir hans femte statsminister på tre år.

