Etter at François Bayrou ikke fikk flertall for sitt budsjettforslag, tapte han det påfølgende mistillitsforslaget mot ham i det franske parlamentet.

Det var på forhånd ventet at Bayrous budsjettforslag som kutter i statens utgifter ville bli stemt ned.

Gjeldsnivået til den franske staten er grunnen til kuttene.

– Dersom vi ikke tar tak i gjelden vil vi ikke lenger kunne låne i det hele tatt, sa Bayrou i en tale i parlamentet i forkant av avstemningen, og fortsatte:

– Franske folkevalgte har muligheten til å velte regjeringen, men ikke muligheten til å unnslippe virkeligheten.

Markedsverdien av Frankrikes gjeld er på 107 prosent av landets BNP, ifølge Bank of International Settlements.

Les også Alvorlig krise: Risikerer lavere rating Kredittanalysebyrået Scope mener den pågående politiske krisen i Frankrike er så alvorlig at landet risikerer lavere kredittrating.

– Frankrikes fremtid er avhengig av å få kontroll på utgiftene og gjelden, sa Bayrou.

Dermed må president Emmanuel Macron velge seg en ny statsminister og regjering. Det blir hans femte statsminister på tre år.