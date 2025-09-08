– Det er en varslet katastrofe
– Nå vil folk tilpasse seg og flytte fra landet. Det gjelder både gründere og en del av de rike, sier Jens Rugseth. Nå trygler han om at Høyre og FrP redder Ap fra «gærningene på venstresiden».
Publisert 8. sep. | Oppdatert 9. sep.
SER KØ TIL SVEITS: – Det jeg håper er at Høyre og FrP legger prestisjen til side og gratulerer Støre og Stoltenberg med seieren før de sier at de skal slippe å føye seg etter gærningene på venstresiden, sier Jens Rugseth. Foto: Andreas Klemsdal