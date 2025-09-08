Femte hjul på vogna, ville noen sagt om Høyre i valgkampen 2025. Arbeiderpartiet gjorde Fremskrittspartiet til hovedfiende, og Støre og Listhaug ble kamphanene, mens Høyre og Erna havnet i «en skvis», slik Erna Solberg forklarte valgnederlaget mandag kveld.

– Nå blir det diskusjon om hvorfor. Jeg tror det er sammensatt, og det er vanskelig å oppsummere kort akkurat nå. Jeg har lyst til å peke på én ting så er det at vi havnet i en skvis mellom Ap og FrP, som var vanskelig for oss. Og det gjorde det vanskelig for oss å overbevise velgere, sa Solberg.

– Ikke noe godt valg

«Nobody puts Baby in the corner» sa Patrick Swayze i filmen Dirty Dancing fra 1987. Men det var nettopp det Støre gjorde med Solberg.

– Det var en skvis vi ikke klarte å komme ut av. Det er Høyres oppgave å overbevise folk om å stemme på Høyre. Ikke minst er det mitt ansvar. Og jeg er utrolig lei meg for det at vi ikke klarte det vi fortjente et helt annet valgresultat. Det sto ikke på innsatsen til Høyre i denne valgkampen. Dette partiet har hatt en fantastisk innsats, sa Solberg til valgvaken.

– I kveld kan vi slå fast at Høyre ikke har gjort et godt nok valg. Dette var ikke det vi håpet på. Det viktigste var et skifte, og en ny politisk kurs for Norge. Det har vi ikke lyktes med.

– Vi hadde et mål om å løfte oss i valgkampinnspurten. Det greide vi ikke, til tross for en enorm innsats fra Høyre-folk over hele landet, sa Erna Solberg.

– Favnet ikke bredt nok

– Vi, og borgerlig side har ikke favnet bredt nok til å vinne kampen om de moderate velgerne, og fått et flertall bak oss. Jeg skulle gjerne se at Høyre fikk en større oppslutning, men slik ble det ikke, sa Solberg.

– Nå blir Jonas Gahr Støre statsminister i fire nye år med støtte fra SV, Sp, MDG og Rødt ….. Jaja... Men vet dere hva? I kveld skal vi bare ønske dem lykke til….. Og håpe at de forvalter tilliten og makten de har fått på best mulig måte for landet.

– Vi visste at dette ville bli tøft. At det ikke ville bli borgerlig flertall uten at Høyre ble større. Og at det ble tøft når meningsmålingene viste de samme resultatene så lenge. Og det ble vanskelig å mobilisere velgere når man gikk inn i valgkampen som det tredje største partiet.