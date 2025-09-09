Ap-statsrådene: Ser lyst på tuttifrutti-samarbeidet

– Jeg har veldig godt samarbeid med de partiene i Stortinget allerede, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB etter at den rødgrønne valgseieren var et faktum.

Da Nordtun var ordfører i Stavanger, fikk hun til et godt samarbeid der. Blant annet samlet hun et flertall sammen med blant andre Miljøpartiet De Grønne for gratis busstransport en periode.

– Jeg skal ikke si at nasjonalpolitikk er noe annet enn lokalpolitikk, men jeg har troen på vi har flinke folk nå som kommer inn i Stortinget fra hele landet. Jeg har troen på at vi skal få dette til på en god måte, men det blir jo krevende slag, helt klart, og det er sånn er det i politikken, sier Nordtun.

Nå blir det en rekke samtaler framover, for Arbeiderpartiet er avhengige av støtte fra alle partiene på rødgrønn side i Stortinget framover: Både Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Kari Nessa Nordtun er for tiden kunnskapsminister i Støres regjering, som kommer til å fortsette etter at valget mandag viste rødgrønn valgseier.

Skal forhandle om Palestina-støtte

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) støtter Nordtun i vurderingen av det kommende samarbeidet.

– Jeg føler at vi er på et godt spor, og så ser vi fram til å snakke med alle i det nye flertallet, sa Eide om regjeringens støtte til Palestina og Gaza etter at valgseieren for rødgrønn side er et faktum.

– Det tror jeg skal gå bra, konkluderer Eide.

Han jubler samtidig over det gode valgresultatet, som viser en framgang på 1,9 prosentpoeng fra sist valg for Arbeiderpartiet.