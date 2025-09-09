Vedum: – Vi skal ha en fri posisjon

– Alle budsjetter Arbeiderpartiet skal ha gjennom Stortinget, har vært avhengig av oss, slo Vedum fast da partilederne møttes på Stortinget etter at valgresultatet var klart onsdag kveld.

Senterpartiet gjorde et svært dårlig valg og er blitt mer enn halvert siden valget for fire år siden, med et resultat på 5,6 prosent (-7,9). Dermed mister partiet 19 av sine representanter på Stortinget.

Men de ni som er igjen, skal kjempe for å få gjennom Sp-politikk, lover Vedum.

– De kommer ikke utenom oss, slår han fast.

Han er heller ikke blind for å danne flertall med den borgerlige blokken.

– Senest i vår fremmet vi forslag på olje- og gasspolitikk. Fremskrittspartiet og Høyre stemte for vårt forslag. Det er nå gjeldende norsk politikk når det gjelder nye konsesjonsrunder på olje og gass. Sånn funker det norske Stortinget, sier han.

– Så vi vil ha en fri posisjon. Men så mener vi at en regjering med Venstre, Høyre og Frp ville vært helt fullstendig feil medisin hvis du ønsker å utvikle hele Norge, sier Vedum.