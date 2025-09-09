Trump: Ber høyesterett hjelpe ham å stanse bistand

Striden står om nesten 5 milliarder dollar i bistandsmidler som Kongressen har godkjent, men som Trump i forrige måned sa at han ikke ønsker å dele ut.

I forrige uke fastslo en føderal dommer at Trump-administrasjonens beslutning om å holde tilbake pengene trolig er ulovlig. Etter at en ankedomstol sa nei til å gjøre om dommerens kjennelse, har Trump-administrasjonen altså gått til høyesterett, i håp om å få medhold der.

For snaut to uker siden sendte Trump et brev til lederen for Representantenes hus, Mike Johnson, og sa at han ikke ville bruke 4,9 milliarder bistandsdollar – rundt 50 milliarder kroner – som Kongressen allerede har vedtatt. Dermed kuttet han i praksis i budsjettet uten å gå via den lovgivende forsamlingen.

Presidenten brukte en metode der han leverer en forespørsel til Kongressen så sent i budsjettåret at de ikke rekker å behandle den innen fristen går ut, og dermed blir ikke pengene brukt. Dommeren mener imidlertid at Kongressen må behandle forespørselen dersom presidenten skal unngå å bruke pengene.

– Loven sier eksplisitt at det er Kongressens handlinger – ikke en spesiell beskjed fra presidenten – som utløser en heving av det tidligere vedtaket. skrev dommer Amir Ali i sin kjennelse.

