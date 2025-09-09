Ap får et resultat som ligger tett opp mot 2 prosentpoeng over gjennomsnittet av 13 meningsmålinger tatt opp i dagene før valget. Oppslutningen endte på 28,2 prosent.

Fremskrittspartiets resultat er relativt sett enda bedre sett opp mot gjennomsnittet av meningsmålingene, gjengitt av nettstedet pollopolls.no. Partiets oppslutning ble beregnet til 21,6 prosent på snittet av målingene, mens valgresultatet endte på 23,9 prosent.

SV, Senterpartiet, KrF og Høyre fikk et resultat som stemte godt med gjennomsnittet av septembermålingene. Som ved forrige valg ga meningsmålingene MDG større oppslutning enn det som ble valgresultatet, men denne gangen passerte partiet sperregrensen.

Venstre lå over sperregrensen på alle målingene i september, men en skuffet partileder Guri Melby måtte innse at det ikke holdt. Valgresultatet endte på 3,6 prosent.