– Erna Solberg har vært en bauta i norsk politikk. Det blir hennes arv, ikke dette drittvalget, sier Stavangers Høyre-ordfører Tormod Losnedal til Aftenbladet.

Erna Solberg har vært partileder i Høyre siden 2004.

– Det er ikke bare hennes feil at vi taper, men det er naturlig at hun trekker seg nå, sier han.

Også Sola-ordfører Janne Stangeland Rege mener Solbergs dager som partileder i Høyre er talte.

– Erna skal takke for seg nå snart, men vi må ha i gang en prosess for å finne en ny kanon som leder, sier Rege.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes mener det samme.

– Hun har virkelig stått på for partiet. Men alt har sin tid. Velgerne har talt. Partiet trenger ny ledelse og ny politikk. Skal vi utforme ny politikk, så tror jeg vi trenger en større fornyelse i hele ledelsen, sier hun.

