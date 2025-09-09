FN: Ber om 1,4 mrd. til jordskjelvofre

– Dette er øyeblikket hvor verdenssamfunnet må grave dypt og vise solidaritet med en befolkning som allerede har gjennomgått så mye lidelse, sier Indrika Ratwatte, FN-koordinator for humanitært arbeid i Afghanistan.

– Akkurat nå står liv på spill. Om to eller tre uker kommer vintertemperaturer til å nå disse høytliggende lokalsamfunnene, sier hun.