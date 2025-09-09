Regjeringen fastslår: Norgespris innføres fra 1. oktober

«Norgesprisen», som ordningen kalles, kommer dermed som varslet fra 1. oktober.

– Norgespris er et viktig grep for at folk skal kunne velge mer forutsigbare strøm- og fjernvarmeutgifter hjemme og på hytta. Norgespris er et valgfritt alternativ til strømstøtten og det er viktig at folk som vurderer Norgespris setter seg godt inn i hva dette innebærer, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

«Norgespris gjelder fra 1. oktober. Norgespris er en valgfri ordning som innebærer at husholdningene kan velge en fast pris på strøm og fjernvarme både hjemme og på hytta. Fra 1. oktober 2025 og ut 2026 er Norgesprisen 40 øre per kilowattime eksklusiv merverdiavgift. Nivået på Norgesprisen vil justeres årlig fra og med 1. januar 2027», skriver regjeringen.

For strømkundene vil det i tillegg til de 40 ørene komme nettleie, avgifter og påslag i avtalen med kraftleverandøren.

Den første avtaleperioden er fra 1. oktober 2025 til 31. desember 2026.

Det vil bli mulig å bestille Norgespris i løpet av uke 39.