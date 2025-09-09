Øyenvitne sier at det ble sluppet bombe på Gaza-båt

Den svenske aktivisten Greta Thunberg er blant båtens seks passasjerer, skriver aktivisten Yasemin Acar på Instagram, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

Båten er kjent som Familiebåten og frakter medlemmer av GSFs styringskomité, opplyser GSF i en pressemelding.

Båten seiler under portugisisk flagg og er ett av flere fartøy som er på vei til Gazastripen med nødhjelp i et forsøk på å bryte den israelske blokaden. To norske aktivister befant seg på en båt like ved, opplyser GSFs talsperson Susan Abdallah til NTB.

Hun sier at Familiebåten frakter flere høyt profilerte aktivister og understreker at alle er i god behold.

– Noen meter over hodene våre

Blant personene om bord, var portugisiske Miguel Duarte.

– Jeg sto på dekk da jeg hørte en drone. Jeg kom ut fra under tak og så en drone sveve tre, fire meter over hodet mitt, sa Duarte på en pressekonferanse i Tunis tirsdag.

– Jeg ropte til kameratene mine i besetningen, og der sto vi med dronen over hodene våre. Vi så hvordan den beveget seg mot baugen på båten, plasserte seg over redningsvestene og slapp en bombe. Bomben eksploderte, det slo opp en stor flamme, og det brøt ut en brann om bord, forteller han.

Brannskader på dekk

Båten befant seg ved den tunisiske havnebyen Sidi Bou Said, og brannen resulterte i skader på hoveddekket og i lagerrommet under dekk.

GSF sier at de vil fortsette turen mot Gaza.