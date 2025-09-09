Øyenvitne sier at det ble sluppet bombe på Gaza-båt

Den svenske aktivisten Greta Thunberg er blant båtens seks passasjerer, skriver aktivisten Yasemin Acar på Instagram, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.
Båten er kjent som Familiebåten og frakter medlemmer av GSFs styringskomité, opplyser GSF i en pressemelding.
Båten seiler under portugisisk flagg og er ett av flere fartøy som er på vei til Gazastripen med nødhjelp i et forsøk på å bryte den israelske blokaden. To norske aktivister befant seg på en båt like ved, opplyser GSFs talsperson Susan Abdallah til NTB.
Hun sier at Familiebåten frakter flere høyt profilerte aktivister og understreker at alle er i god behold.
– Noen meter over hodene våre
Blant personene om bord, var portugisiske Miguel Duarte.
– Jeg sto på dekk da jeg hørte en drone. Jeg kom ut fra under tak og så en drone sveve tre, fire meter over hodet mitt, sa Duarte på en pressekonferanse i Tunis tirsdag.
– Jeg ropte til kameratene mine i besetningen, og der sto vi med dronen over hodene våre. Vi så hvordan den beveget seg mot baugen på båten, plasserte seg over redningsvestene og slapp en bombe. Bomben eksploderte, det slo opp en stor flamme, og det brøt ut en brann om bord, forteller han.
Brannskader på dekk
Båten befant seg ved den tunisiske havnebyen Sidi Bou Said, og brannen resulterte i skader på hoveddekket og i lagerrommet under dekk.
GSF sier at de vil fortsette turen mot Gaza.
– Handlinger av aggresjon, rettet mot å skremme og hindre vårt ønske om å nå Gaza, vil ikke stoppe oss. Vårt fredelige oppdrag for å bryte beleiringen av Gaza og stå i solidaritet med folket der fortsetter, med besluttsomhet og standhaftighet, skriver GSF tirsdag formiddag.
GSF har publisert flere videoer som viser lys på himmelen og noe som slår ned i båten i mørket og forårsaker en brann. Før nedslaget høres en surrende lyd og mennesker som roper om hjelp, ifølge TT.
Også i begynnelsen av mai ble det oppgitt at en båt med aktivister på vei mot Gaza ble utsatt for et droneangrep. Den gangen skjedde det rett utenfor Malta.
Tunisia avviser
Tunisias innenriksdepartementet avviser meldingen og sier at brannen brøt ut på selve fartøyet og at opplysningene om en drone ikke har noen rot i virkeligheten.
– Ifølge foreløpige resultater brøt brannen ut blant redningsvestene om bord, sier Houcem Eddine Jebabli, talsperson for den tunisiske nasjonalgarden, ifølge AFP. Han spekulerer også på om brannen kan ha startet som følge av en sigarett.
Israelske myndigheter har så langt ikke kommentert saken.
I juni ble en annen Gaza-konvoi som Greta Thunberg deltok i, stanset av israelske soldater. Aktivistene ble pågrepet og deretter brakt til land og etter hvert deportert.
Mistenker Israel
FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene, Francesca Albanese, som befant seg i den tunisiske havnen, utelukker ikke at Israel står bak.
– Vi vet ikke hvem som utførte angrepet, men vi kommer ikke til å bli overrasket hvis det var Israel. Hvis det blir bekreftet, er det et angrep mot Tunisias suverenitet, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.
I alt åtte nordmenn er med i konvoien, som består av rundt 20 båter.