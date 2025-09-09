NHO-sjefen ønsker blokkuavhengighet i norsk politikk

– Valg er viktig, men for NHO er det som skjer mellom valgene, like viktig. Nå har folket talt. Og vi har klare forventninger til Stortinget, for det er behov for kursendringer, sier NHO-sjefen til Dagens Næringsliv.

Ap sikret seg mandag rødgrønt flertall sammen med SV, Rødt og MDG. På spørsmål om Høyre og Frp bør søke samarbeid med Ap for å unngå at Ap må inkludere for eksempel Rødt, svarer Almlid bekreftende.

– Ja, alle partier må tenke slik, for svaret fremover må være mer blokkuavhengighet. Vi har i over 20 år hatt ganske fastlåste blokker i norsk politikk, og jeg mener den tiden nå kan være forbi. Dette er tiden for brede forlik og store reformer.

Han har allerede snakket med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), der Almlid gjorde det klart at NHO gjerne vil bidra inn i arbeidet med å få på plass et forlik.

– Alle i næringslivet ønsker nok et skatteforlik. Men forliket må ivareta balansen i skattesystemet. Det må gjøre inntrykk på alle når så mange har opplevd formuesskatten som en stor utfordring. Så må man se på hvordan satsene samlet sett skrus. Det arbeidet er NHO gjerne med på, sier han.