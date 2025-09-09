Toppe: Avviser borgerlig samarbeid for Senterpartiet

– Det er ikke noen tvil knyttet til om vi skal støtte en borgerlig regjering. Det skjer bare ikke. Så de som spekulerer i et linjeskifte i Senterpartiet, kan jeg bare avvise, sier Toppe til Bergens Tidende.

Uttalelsen kommer etter at Senterpartiet for første gang siden 1993 gikk til valg uten at landsmøtet hadde erklært hvilken regjering de ville støtte. Partileder Trygve Slagsvold Vedum påpekte på valgkvelden at partiet har fått en nøkkelposisjon i Stortinget.

Toppe understreker imidlertid at Senterpartiet gikk til valg på å støtte Jonas Gahr Støre som statsminister:

– Det var vår side som vant valget, selv om vi som parti gikk tilbake. Vi må vise respekt for det valgresultatet og forvalte det flertallet på en best mulig måte.

Hun får støtte av Senterpartiets andre nestleder, Bjørn Arild Gram, som overfor Adresseavisen sier at et sideskifte er «absolutt helt uaktuelt».

Toppe påpeker at Senterpartiet har mer til felles med venstresiden i viktige saker:

– Jeg er trygg på at det er i samarbeidet med Ap og den siden vi får mest uttelling for våre saker. Men samtidig må Ap forvalte den tilliten riktig, sier hun.

(©NTB)