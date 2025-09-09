Sveriges nye helseminister: Kollapset under første pressekonferanse

Sveriges nye helseminister Elisabet Lann kollapset under sin første pressekonferanse. Hun skylder på lavt blodsukker.

Publisert 9. sep.
RAMLET: Sveriges nye helseminister Elisabet Lann (KD) kollapset under sin første pressekonferanse sammen med statsminister Ulf Kristersson (M).  Foto: NTB
NTB
Lann kollapset idet Sveriges regjering skulle presentere henne som ny helseminister, melder Aftonbladet.

Etter noen minutter var hun oppreist igjen, ifølge avisen.

– Dette her var ikke en helt vanlig tirsdag, og sånn her kan det gå når man får blodsukkerfall, sier Lann til avisen.

Statsminister Ulf Kristersson og energi- og næringsminister Ebba Busch var også til stede under pressekonferansen.

I løpet av tirsdagen ble det kjent at Lann er ny helseminister i Sverige etter at Acko Ankarberg Johansson uventet kunngjorde at han går av som statsråd og trekker seg fra vervene sine i Riksdagen.

