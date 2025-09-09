Det skriver Kripos i en pressemelding. Dusøren amerikanske myndigheter har satt er på 10 millioner dollar, som tilsvarer 100 millioner kroner.

– Mannen er allerede etterlyst av Tyskland og Frankrike, og han regnes som et høyt prioritert mål internasjonalt. Han er også lagt inn på listen over Europols mest ettersøkte personer. Kripos støtter den internasjonale etterlysningen, heter det i meldingen.

Norsk politi mener mannen har vært involvert i flere store globale cyberangrep, og at han har tjent betydelige summer på dette.

Hackerangrepet mot Hydro skjedde 19. mars 2019. Selskapet nektet å betale utpresserne løsepenger for å få tilgang til egne datasystemer. Kostnadene for angrepet havnet likevel på 800 millioner kroner.

Kripos har etterforsket angrepet i samarbeid med franske, britiske og ukrainske politimyndigheter. Det har blant annet blitt gjennomført to aksjoner i Ukraina hvor flere personer ble pågrepet, og det arbeides med straffeforfølgning av ulike personer i flere land.

– Det kriminelle nettverket har vært godt organisert, med klare, definerte roller og et strengt hierarki. I tillegg til de som lager skadevaren, infiserer virksomheter, utfører angrepene og senere presser virksomhetene for penger, er det også et stort apparat for å håndtere pengene, beskriver Kripos.