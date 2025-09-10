I en rapport anslår FNs barneorganisasjon at nesten en av ti i denne aldersgruppen kommer til å leve med fedme i år, basert på data fra årene 2000–2022.

– Når vi snakker om feilernæring i dag, snakker vi ikke lenger bare om undervektige barn, sier Unicef-sjef Catherine Russell i forbindelse med publiseringen av rapporten.

Blant årsakene til økende fedme trekker hun og rapporten fram ultraprosessert mat.

– Selv i land som fortsatt sliter med underernæring blant barn, er ultraprosessert mat lett tilgjengelig. Den erstatter i økende grad frukt, grønnsaker og proteiner i en tid der ernæring spiller en viktig rolle for barns vekst, kognitive utvikling og psykiske helse, sier Russell.

Les også Tjener bare litt på taxfree Nye kvoteregler og et dataangrep rammet bunnlinjen til taxfree-giganten Travel Retail. Men nå shopper turister på Gardermoen et norsk produkt som er blitt en bestselger.

Kraftig økning i fedme

I enkelte områder bærer kampen mot underernæring frukter. Andelen underernærte ungdommer er synkende og falt fra 13 prosent til 10 prosent i gruppen 5–19 år i løpet av perioden som er dekket av rapporten.

Samtidig steg altså andelen overvektige i de samme aldersgruppen fra 194 millioner i 2000 til 391 millioner i 2022. Økningen er enda tydeligere for fedme, som er en mer alvorlig variant av overvekt og som knyttes til flere helseplager som diabetes, enkelte krefttyper, angst og depresjon.

I 2022 hadde 8 prosent av verdens 5-19-åringer – 163 millioner barn og ungdommer – fedme, sammenlignet med 3 prosent i 2000.

Gitt trendene i tallene mener Unicef at «et historisk vendepunkt» ble nådd i år, med fedme blant 9,4 prosent av verdens unge, mens 9,2 prosent er underernært.

Les også Støre ut mot «tuttifrutti»-navnet: – Minner om godteri fra barndommen Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har lite til overs for klengenavnet «tuttifrutti» på de rødgrønne. Minner om barndommen, men nå er vi voksne, sier han.

Markedsføring og samfunnet får hovedskylden

Organisasjonen sier også svært direkte at hovedskylden for dette ikke er dårlige ernæringsvalg blant familier, men uetisk forretningspraksis for å skape profitt.

– Barn bombarderes av usunn markedsføring av hurtigmat, særlig på skolen, der de eksponeres for sukkerholdig drikke og salt snacks, sier Katherine Shats i Unicef.

Produktene hun beskriver, er ofte billigere enn fersk mat som frukt, grønnsaker og proteiner, som i økende grad forsvinner fra familienes kosthold. Unicef understreker at problemet ikke er barn eller foreldre, men samfunnets manglende beskyttelse av miljøet barn vokser opp i.

Organisasjonen kritiserer også det de kaller en «falsk fortelling» om at deltagelse i idrett kan gjøre opp for et usunt kosthold.

– Det er umulig å «løpe fra» helsekonsekvensen av et kosthold med mye sukker, raffinert stivelse, salt, transfett, skadelige tilsetningsstoffer og energioverskudd kun ved hjelp av fysisk aktivitet, heter det fra Unicef.