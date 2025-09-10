Fulgte man med på NRKs valgsendinger mandag, kunne man se et fjes da finansminister Jens Stoltenberg kom inn på Arbeiderpartiets valgvake på Youngstorget i Oslo.

Én av de første til å ta imot ham var Karl Munthe-Kaas, tidligere gründer i Oda.

Fire uker før valget var gründeren med på å fremsnakke formuesskatten i valgkampvideo for Arbeiderpartiet.

I et intervju med Shifter snakker Munthe-Kaas om valget, et kommende skatteforlik og sin egen politiske fremtid.

– Jeg er veldig fornøyd med dette resultatet, så det var hyggelig å feire det. Jeg har aldri vært medlem av noe politisk parti, men det er ingen hemmelighet hvor sympatiene mine ligger. Jeg har stemt mye forskjellig opp gjennom årene, men i år var det ingen tvil, sier han til Shifter.

Praten er allerede begynt å gå om Munthe-Kaas mulige politiske rolle fremover.

– Jeg kan definitivt avkrefte at jeg skal inn i regjering, sier han, men legger til at han ønsker seg en friere rolle som kan tilby innsikt fra gründerhverdagen.

– Jeg håper å kunne bidra så godt jeg kan med å få på plass noen av de endringene som jeg også skrev om før valget, legger han til.

Fremover tror han på et bredt skatteforlik, noe statsminister Jonas Gahr Støre allerede har signalisert.

– Alle skjønner at det kommer et skatteforlik. Det er et genuint ønske om å legge denne saken litt død. Jeg tror de som var veldig bekymret i forkant, ikke har så mye å frykte, sier han.