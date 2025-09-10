– Under dagens russiske angrep mot mål i Ukraina ble vårt luftrom krenket av droner gjentatte ganger. På oppdrag for forsvarets operative leder ble det brukt våpen, og det pågår operasjoner for å finne det som ble skutt ned, meldte det polske forsvaret på X.
Den militære operasjonen er nå over, melder forsvaret i en uttalelse like før klokken 7. Polsk politi melder at de har gjort funn av en ødelagt drone i landsbyen Czosnowka, øst i landet, mens annen er funnet ved en kirkegård i Czesniki.
TV-kanalen Polsat melder om at en drone landet på et bolighus i Wyryki. Ingen mennesker er imidlertid meldt skadet.
– Storskala provokasjon
Polens statsminister Donald Tusk sier at det var et stort antall droner som krenket Polens luftrom – og at det sannsynligvis var en storskala provokasjon.
– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sier Tusk onsdag morgen.
Han sier videre at de dronene som var en direkte trussel, ble skutt ned.
– Situasjonen synes å være under kontroll nå, sier han, og legger til at det ikke er grunn til å ilegge Polen restriksjoner som vil gjøre «livet vanskelig».
Tusk mener det er ingen grunn til panikk, og sier Polen diskuterer situasjonen med sine allierte, inkludert Nato.
Ukraina varslet
Det ukrainske luftforsvaret advarte sent tirsdag kveld om mange fiendtlige droner over sentrale og nordøstlige deler av landet. Like før midnatt kunne man høre luftvernartilleri i hovedstaden Kyiv.
Det ble også meldt at noen droner hadde kommet inn i luftrommet over vestlige deler av Ukraina, på vei mot byen Lutsk. Litt over midnatt varslet luftforsvaret at dronene var kommet over i polsk luftrom.
– Droner i Polen, på vei vestover mot byen Zamosc, skrev de på Telegram.
Militærfly
Kort tid etterpå opplyste det polske forsvaret at de sendte militærfly på vingene for å sikre landets luftrom.
– Det pågår en operasjon knyttet til de gjentatte krenkelsene av polsk luftrom, sa Tusk natt til onsdag.
Viseforsvarsminister Cezary Tomczyk fortalte at president Karol Nawrocki også var orientert om militæraksjonen, og at alle forsvarsgrenene var i beredskap. Det polske forsvaret ba folk holde seg innendørs.
I løpet av natten kom det også meldinger fra det amerikanske luftfartstilsynet FAA om at flere polske flyplasser, inkludert Warszawas hovedflyplass, var stengt grunnet «ikke planlagt militær aktivitet knyttet til å ivareta rikets sikkerhet».
Siden har de aller fleste av flyplassene åpnet igjen.
– Uakseptabelt
– Nattens grensekrenkelser av polsk luftrom er fullstendig uakseptabelt og en svært alvorlig hendelse, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).
– Jeg er glad for at statsminister Tusk og polske myndigheter er i nær kontakt med Nato om det som har skjedd. Vi vil få flere detaljer i løpet av morgentimene, fortsetter han.
Eide sier også han er i kontakt med sin polske motpart Radek Sikorski samt utenriksministrene i Norden og Baltikum.
– Den russiske angrepskrigen i Ukraina undergraver stabiliteten i Europa og setter vår felles sikkerhet i fare. Norge gir vår fulle støtte til vår allierte Polen i denne alvorlige situasjonen, sier Eide.