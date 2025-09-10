– Under dagens russiske angrep mot mål i Ukraina ble vårt luftrom krenket av droner gjentatte ganger. På oppdrag for forsvarets operative leder ble det brukt våpen, og det pågår operasjoner for å finne det som ble skutt ned, meldte det polske forsvaret på X.

Den militære operasjonen er nå over, melder forsvaret i en uttalelse like før klokken 7. Polsk politi melder at de har gjort funn av en ødelagt drone i landsbyen Czosnowka, øst i landet, mens annen er funnet ved en kirkegård i Czesniki.

TV-kanalen Polsat melder om at en drone landet på et bolighus i Wyryki. Ingen mennesker er imidlertid meldt skadet.

– Storskala provokasjon

Polens statsminister Donald Tusk sier at det var et stort antall droner som krenket Polens luftrom – og at det sannsynligvis var en storskala provokasjon.

– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sier Tusk onsdag morgen.

Han sier videre at de dronene som var en direkte trussel, ble skutt ned.

– Situasjonen synes å være under kontroll nå, sier han, og legger til at det ikke er grunn til å ilegge Polen restriksjoner som vil gjøre «livet vanskelig».

Tusk mener det er ingen grunn til panikk, og sier Polen diskuterer situasjonen med sine allierte, inkludert Nato.

Ukraina varslet

Det ukrainske luftforsvaret advarte sent tirsdag kveld om mange fiendtlige droner over sentrale og nordøstlige deler av landet. Like før midnatt kunne man høre luftvernartilleri i hovedstaden Kyiv.