EUs utenrikssjef om russiske droner: – Med vilje, ikke et uhell

Det er indikasjoner på at de russiske dronene som krenket Polens luftrom natt til onsdag, ikke var der med et uhell, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

Category iconSamfunn
Publisert 10. sep.
Article lead
+ mer
lead
EUs UTENRIKSSJEF: Kaja Kallas. Foto: NTB
EUs UTENRIKSSJEF: Kaja Kallas. Foto: NTB
NTB
Tips meg
Del

– I natt i Polen så vi den mest alvorlige krenkelsen av et luftrom i Europa fra Russland siden krigen startet, og indikasjoner tyder på at det var med vilje, ikke et uhell, skriver Kallas på X.

Hun legger til at EU står i full solidaritet med Polen.

– Russlands krig trappes opp, den tar ikke slutt, sier Kallas også.

En Nato-kilde Reuters har snakket med sier også at de innledende indikasjonene tyder på at det var forsettlig at de russiske dronene var i polsk luftrom. Men Nato behandler ikke krenkingen av polsk luftrom som et angrep, legger kilden til.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI