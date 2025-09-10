– I natt i Polen så vi den mest alvorlige krenkelsen av et luftrom i Europa fra Russland siden krigen startet, og indikasjoner tyder på at det var med vilje, ikke et uhell, skriver Kallas på X.

Hun legger til at EU står i full solidaritet med Polen.

– Russlands krig trappes opp, den tar ikke slutt, sier Kallas også.

En Nato-kilde Reuters har snakket med sier også at de innledende indikasjonene tyder på at det var forsettlig at de russiske dronene var i polsk luftrom. Men Nato behandler ikke krenkingen av polsk luftrom som et angrep, legger kilden til.