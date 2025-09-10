EU-kommisjonen: Vil fryse Israel-handel

Blant annet ønsker hun også å innføre sanksjoner mot ministre i Israels regjering, sier hun selv i sin årlige tale i EU-parlamentet.

EU-kommisjonens forslag må godkjennes av EU-landene før de trer i kraft, men von der Leyen sier at kommisjonen kommer til å innføre de tiltakene de kan.

EU-kommisjonen skal blant annet stanse sin bilaterale støtte til Israel og opprette en givergruppe for Palestina, som skal være med på å bidra til gjenoppbyggingen av Gaza.

I juli ble det kjent at EU-kommisjonen ønsket å begrense Israels deltakelse i det europeiske forskningsprogrammet Horizon Europe, men forslaget ble ikke stemt gjennom.