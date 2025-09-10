Belarus: – Har sporet droner på villspor

Belarus opplyser ikke om dronene de skjøt ned, var russiske eller ukrainske, men legger til at de hadde informert Polen og Litauens luftforsvar om droner på vei mot deres grenser.

Natt til onsdag krenket flere russiske droner polsk luftrom, har Polen og Ukraina opplyst.

– I løpet av nattens droneangrep mellom Russland og Ukraina har luftforsvaret og myndigheter på vakt sporet droner som var på villspor som følge av partenes elektroniske avledningsutstyr, heter det i en uttalelse fra Pavel Muraveiko i det belarusiske forsvaret.