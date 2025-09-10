Polen til Nato: Iverksett artikkel 4 av Atlanterhavspakten

– Vi er i en situasjon som er nærmest væpnet konflikt siden andre verdenskrig, sier Polens statsminister Donald Tusk.

Artikkel 4 av Atlanterhavspakten lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Tusk sier landet trenger mer enn bare uttrykk for solidaritet etter at flere russiske droner krenket polsk luftrom natt til onsdag. Han ber de allierte om mer støtte, men sier også at de første signalene fra Nato-allierte er at de forstår alvoret i situasjonen.

19 krenkelser

Det var 19 krenkelser av Polens luftrom i løpet av natten, sier Tusk videre, og det ble sannsynligvis skutt ned fire droner. Den siste dronen ble skutt ned klokken 6.45 onsdag morgen.

De fleste av dronene fløy inn fra Belarus, fortsetter Tusk.

Nato sitt luftforsvar hjalp til med å imøtegå de russiske dronene som krenket polsk luftrom natt til onsdag, har Nato opplyst.

Belarus har på sin side også sagt at de skjøt ned droner «på villspor» i løpet av natten. Belarus opplyser ikke om dronene de skjøt ned, var russiske eller ukrainske, men sier de var på villspor som følge av elektronisk avledning fra begge parter.

De legger til at de informerte Polen og Litauens luftforsvar om droner på vei mot deres grenser.

– Indikasjoner på at det var med vilje

Ukrainas luftforsvar advarte sent tirsdag kveld om mange russiske droner over sentrale og nordøstlige deler av landet. Litt over midnatt varslet luftforsvaret at det var kommet droner over i polsk luftrom.

– I natt i Polen så vi den mest alvorlige krenkelsen av et luftrom i Europa fra Russland siden krigen startet, og indikasjoner tyder på at det var med vilje, ikke et uhell, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på X.

Hun legger til at EU står i full solidaritet med Polen.

– Russlands krig trappes opp, den tar ikke slutt, sier Kallas også.

En Nato-kilde Reuters har snakket med sier også at de innledende indikasjonene tyder på at det var forsettlig at de russiske dronene var i polsk luftrom. Men Nato behandler ikke krenkingen av polsk luftrom som et angrep, legger kilden til.

– Storstilt provokasjon

– Det har skjedd tidligere at enkelte russiske droner krysser grensen og beveger seg en kort distanse inn i naboland. Men denne gangen registrerer vi en større skala, og at det var overlagt målrettet, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse onsdag.

Tidligere onsdag morgen kalte Tusk luftromskrenkelsen for en storstilt provokasjon.

– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sa Tusk da.

Samtidig sa han at det ikke var noen grunn til panikk, og at Polen diskuterer situasjonen med sine allierte, inkludert Nato.