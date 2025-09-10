Klar Russland-beskjed: – Here we go!

Natt til onsdag skjøt Polen ned en rekke russiske droner over eget territorium. Landet har bedt Nato om at artikkel 4 av Atlanterhavspakten, som sier at partene skal rådslå med hverandre når noens territoriale ukrenkelighet er truet, iverksettes. Russlands forsvarsdepartement sier at de ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.

USAs president Donald Trump skriver på Truth Social onsdag ettermiddag:

«Hva skjer med at Russland krenker Polens luftrom med droner? Here we go!»

Trump–Nawrocki-møte

Kilder i Det hvite hus har ifølge Reuters opplyst at Trump skal møte Polens president, Karol Nawrocki, om krenkelsen.

«President Trump og Det hvite hus følger rapportene fra Polen, og det er planlagt at president Trump skal snakke med president Nawrocki i dag,» het det i en mail Reuters har fått, ifølge NTB.

Oljeprisene stiger noe på meldingen. Brent spot er opp 1,9 prosent til 67,72 dollar fatet i 18-tiden, omtrent 60 cent høyere enn ved børsslutt i Oslo.

Polens statsminister Donald Tusk sa tidligere onsdag at det var et stort antall droner som krenket luftrommet.

– Polen er klare til å reagere på angrep og provokasjoner, sa Tusk.

– Situasjonen synes å være under kontroll nå, sa han, og la til at det ikke er grunn til å ilegge Polen restriksjoner som vil gjøre «livet vanskelig».