Emiratenes president besøkte Qatar etter israelske angrep

Emiren av Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, tok imot presidenten og hans delegasjon onsdag.

– Vi har diskutert følgene av den åpenbare israelske aggresjonen på vårt lands suverenitet og regionens sikkerhet, skrev emiren på X.

Under det korte besøket hadde Mohammed samtaler med Tamim, hvor han understreket UAE's fulle solidaritet med Qatar og sin støtte til alle tiltakene landet iverksetter for å bevare sin suverenitet, territoriale integritet og befolkningens sikkerhet, ifølge UAE's offisielle nyhetsbyrå WAM.

